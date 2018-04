Infographic: Save Millions in your Factory of the Future

CVE has developed a local vacuum EB welding system which can be readily transported and operated on site and applied to structures significantly larger than can be accommodated in a vacuum chamber.

Ebflow eliminates the need for a vacuum chamber through a local, coarse vacuum which is established and maintained only where it is needed. High performance EBW can take place in any plant where large components are welded on a large scale as long as adequate shielding from X-Rays can be provided. Using a system of sliding seals and precision handling enables fast longitudinal and circumferential welds on large work pieces.

A coarse vacuum is ideal for thick section welding – achieving the fastest thick section welding rates ever. There is no filler wire, the autogenous weld can be heat treated and the weld rendered metallurgically indistinguishable from the parent material.

Español:

CVE ha desarrollado un sistema de soldadura HE de vacío local que se puede transportar fácilmente y que puede funcionar in situ con estructuras notablemente mayores que las que se pueden acomodar en una cámara de vacío. Ebflow elimina la necesidad de una cámara de vacío mediante un bajo vacío local que se establece y se mantiene solo cuando es necesario. La SHE de alto rendimiento se puede realizar en cualquier planta en la que se suelden grandes componentes a gran escala, siempre y cuando se pueda ofrecer una protección adecuada ante rayos X. La utilización de un sistema de juntas corredizas y de manipulación de precisión permite rápidas soldaduras longitudinales y periféricas sobre piezas de trabajo grandes.

Un bajo vacío es ideal para soldaduras en secciones gruesas, ya que obtiene las mejores tasas de soldadura en secciones gruesas que se hayan visto nunca. No existe un material de aporte, la soldadura autógena puede ser tratada térmicamente y la soldadura se puede manipular metalúrgicamente para que sea indistinguible del metal original.

Russian:

Компания CVE разработала систему ЭЛ сварки на основе локального вакуума, которую можно перевозить и использовать на местах и применять в намного более крупных конструкциях, чем те, которые можно разместить в вакуумной камере. Ebflow устраняет потребность в вакуумной камере, используя локальный низкий вакуум, который создается и поддерживается только там, где это необходимо. Высокопроизводительная ЭЛС может использоваться на любом предприятии, где проводятся масштабные работы по свариванию крупных компонентов при условии обеспечения надлежащей защиты от рентгеновского излучения. Использование системы скользящих герметизирующих прокладок и точных манипуляций дает возможность быстро создавать продольные и кольцевые сварные швы на крупных деталях.

Низкий вакуум является идеальным для сварки больших толщин, позволяя достигать высочайшей скорости работы. Присадочная проволока не используется, автогенный сварной шов может подвергаться термической обработке и в результате шов металлографически не отличается от основного материала.

Deutsch:

CVE hat ein ES-Schweißsystem mit lokaler Vakuum entwickelt, welches problemlos am Einsatzort transportiert, betrieben und zum Fügen größerer Strukturen verwendet werden kann, welche normalerweise nicht in einer Vakuumkammer passen. Ebflow ersetzt die Vakuumkammer durch ein lokales Grobvakuum, das lediglich dort, wo es benötigt wird, erzeugt und aufrechterhalten werden muss. Das Hochleistungs-ESS kann in jeder Anlage eingesetzt werden, in der enorme Bauteile in großem Umfang geschweißt werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Schutz gegen Röntgenstrahlen ist gewährleistet. Der Einsatz von Gleitdichtungen und einem präzisen Positionierungssystem ermöglicht die schnelle Fertigung von Längs- und Rundnähten an großen Werkstücken.

Ein Grobvakuum garantiert schnellstmögliche Schweißgeschwindigkeiten beim Fügen dickwandiger Bauteile. Ein Fülldraht wird nicht benötigt. Die Schweißnaht kann wärmebehandelt werden und ist metallurgisch nicht vom Grundwerkstoff zu unterscheiden.