Link Group breidt de Europese activiteiten uit met de overname van Capita Asset Services

Link Group (ASX: LNK) heeft Capita Asset Services (CAS), met het hoofdkantoor in Londen, overgenomen van Capita plc.

De overname van Capita Asset Services is een sterke strategische inbreng die in lijn ligt met de strategie van de Link Group om groei te realiseren door verdergaande penetratie van aantrekkelijke markten en door uitbreiding van zijn product en regionale capaciteit en met name door uitbreiding van het Europese besturingsplatform.

Link Group is een leidende aanbieder van technologische diensten in financiële en zakelijke markten. Het bedrijf is genoteerd aan de Australian Securities Exchange met een beurswaarde van circa 4 miljard AUD en is opgenomen in de S&P/ASX100.

Door de overname van CAS opereert Link Group op dit moment wereldwijd in 17 rechtsgebieden en heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 915 miljoen* euro met meer dan 7000 vakspecialisten in dienst. Wereldwijd heeft het meer dan 730 miljard euro aan geadministreerd vermogen, verleent het diensten aan 35 miljoen individuele aandeelhouders en beheert het 45 miljoen financiële gegevens.

De algemeen directeur van Link Group, John McMurtrie, zei: “Met de overname van CAS hebben we een bedrijf verworven met leidende marktposities binnen zijn takken: fonds, zakelijke en private cliënten, aandeelhouders, banken en schuldendiensten. Het bedrijf heeft langdurige cliëntrelaties en opereert in groeimarkten. Het bedrijf, hernoemd tot Link Asset Services, vult Link Group in hoge mate aan en vertegenwoordigt een aantrekkelijk platform voor verdere uitbreiding naar de Britse en andere Europese markten.”

Anthony O’Keeffe, CEO van de nieuwe Link Asset Services van de Link Group, zei hierop: “We zijn verheugd deel uit te maken van Link Group, een vooruitstrevend bedrijf dat is toegewijd aan het leveren van een toegevoegde waarde aan cliënten door voortdurend te investeren in technologie, mensen en processen. Dit, in combinatie met nieuwe aanvullende capaciteiten en een breder internationaal bereik, geeft ons een uitstekende positie om onze sterke partnerschappen met onze klanten te blijven ontwikkelen."

De heer McMurtie voegde hieraan toe: “Met deze overname wordt Link Group een echt internationaal bedrijf met uitgebreide mogelijkheden voor verdere groei. We zijn oprecht enthousiast over de mogelijkheden van de uitgebreide Link Group, onze nieuwe cliënten en nieuwe collega's.”

*Gecombineerde jaaromzet van Link Group en CAS eindigt op 30 juni 2017

Link Asset Services werkt internationaal samen met bijna 7.000 klanten, waaronder vermogensbeheerders en beleggers, zakelijke managers, vermogensbezitters, curatoren, uitgevers en leningnemers. Wij bieden de infrastructuur waarmee activa worden beveiligd of ingezet op zowel gereguleerde als ongereguleerde markten. De meer dan 3000 medewerkers van Link Asset Services leveren meer dan 70 nauw op elkaar aansluitende diensten en zorgen voor een kapitaalstroom door de financiële markten door 50 miljard euro aan betalingen per jaar te verwerken, evenals het beschermen en veiligstellen van meer dan 675 miljard euro die wordt aangehouden in fondsen, entiteiten en andere instrumenten.

Link Asset Services beheert en beveiligt activa in tien sterk gereguleerde Europese rechtsgebieden. We werken met een breed scala van marktsegmenten, industrieën en activaklassen, waaronder aandelen, obligaties, schulden en reële activa. We werken nauw samen met toezichthouders, brancheorganisaties en marktintermediairs. Onze klanten kopen vaak meerdere diensten bij ons in en dankzij ons succes bij de aanpak en uitvoering hebben we leidende marktposities kunnen opbouwen voor al onze bedrijfsactiviteiten:

• Link Market Services (aandeelregistraties, investeerdersrelaties, aandeel investeringsservices en treasury)

• Link Fund Solutions (AIFM, fondsadministratie, transferagentschap, ISA-planbeheer)

• Zakelijke Services (financiën en accountancy, bedrijfssecretariaat, entiteitbeheer, outsourcingdiensten)

• Private cliënten (trust- en bedrijfsdiensten, inclusief transfers tussen generaties)

• Bank- en Kredietmanagement, onder de naam Asset Services bieden we leningopbouw en -onderhoud, schuldsanering, compliance en regulerend toezicht.

Link Administration Holdings (Link Group) beheert gegevens over financieel eigendom en stimuleert de betrokkenheid van gebruikers via technologie. Ondersteund door zijn investering in technologie, mensen en processen, levert het uitgebreide gegevens- en informatieoplossingen voor bedrijven, grote vermogensbezitters en curatoren over de hele wereld.

Kijk voor meer informatie op: www.linkgroup.com