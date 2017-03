NABUFIT tiltrækker ressourcestærk bestyrelse

Den succesrige danske fitnessapp NABUFIT ændrer sin bestyrelse per 1. marts 2017 hvor blandt andet Jørgen Buhl Rasmussen, tidligere Carlsberg og Allan J. Vestergaard, tidligere Nettest indtræder.

NABUFIT er en danskudviklet fitness app børsnoteret i USA med blandt andet Jan Bech Andersen, Lauritsen Fonden, Michael Maze, Mikkel Kessler, Neymar Jr. og Peter Schmeichel i ejerkredsen. Fitness app’en blev lanceret i juli måned 2016 og har siden da opnået mere end 600.000 downloads i 203 lande.

Udover Jørgen Buhl Rasmussen og Allan J. Vestergaard indtræder også NextGen Audience Evangelism Manager Anette Nørgaard fra Microsoft og Chief Innovation Officer Kristoffer Ewald fra Netbooster som bestyrelsesmedlemmer.

Eksisterende og forsættende bestyrelsesmedlemmer består af Advokat Ole F. Sigetty fra advokatfirmaet Nemeth & Sigetty, grundlægger og direktør for Voluntas A/S Morten Albæk og Sportsagent Mads H. Frederiksen fra F-reklame.

Brian Palm Svaneeng Mertz, CEO hos NABUFIT tilføjer: ”Vi er meget tilfredse med den nye bestyrelsessammensætning, samt den viden og brede erfaring, de medbringer til NABUFIT. Den kapacitet de nye medlemmer i samspil med de eksisterende medlemmer har, er et perfekt match for NABUFIT, som viderebygger på det momentum vi allerede har opnået”.

Den nye Bestyrelsesformand Allan J. Vestergaard udtaler: ”Jeg er meget tilfreds med at blive en del af bestyrelsen hos NABUFIT, og ser frem til at være en medvirkende faktor til forfølgelse af NABUFITs vækststrategi.”

Bestyrelsesmedlemmernes baggrund:

Allan J. Vestergaard har global bestyrelseserfaring og et solidt teoretisk fundament og tiltræder som NABUFIT’s bestyrelsesformand. Herudover har han bred erfaring fra industrier med fokus på videnstunge virksomheder og forandringsmanagement som hos NETTEST A/S og COCOM A/S. Allan engagerer sig i internationale virksomheder som Zonar Corporation og Snapizzi Inc. gennem både konsulentarbejde i ledelse og strategi og som bestyrelsesmedlem i organisationer som MT Americans, EnviDan og Configit. De seneste år har hans fokus ligget hos strategiske opgaver samt fusioner/opkøb. Alle globalt orienteret med et særligt fokus på Asien/Kina.

Jørgen Buhl Rasmussen har en international karriere, med mere end 23 års rig og varieret erfaring indenfor marketing og management. Senest har han været CEO hos Carlsberg, tidligere Regional President hos Gillette Group samt Area Director hos Duracell. Jørgen besidder mange forskellige positioner, bl.a. som bestyrelsesmedlem hos Uhrenholt, og siden 22. februar 2017 bestyrelsesformand hos NOVOZYMES.

Anette Nørgaard har sin baggrund i forretningsudvikling, marketing og kommunikation. Hertil kan det også tilføjes at Anette har mange års erfaring i IT industrien, hvor hun begyndte sin karriere ved at udvikle og konvertere applikationer. Senere har hun haft signifikante roller hos Microsoft og Oracle. Hun har stor interesse i arbejde med både små og mellemstore virksomheder, og har et succesbaseret omdømme indenfor forretningsudvikling.

Kristoffer Ewald tror på at resultater opnås gennem innovationsdrevet forandringsmanagement. Hans fokus er at viderebringe passion, viden, videnskabelige metoder og nytænkning til både projekter, lederskab og klienter. Kristoffer har skabt sig en karriere indenfor Digital strategi, data videnskab og marketing. Han betragtes desuden som en af de bedste digitale marketingsfolk i Europa, gennem sit arbejde hos blandt andre NetBooster og The Milk.

NABUFIT er en online fitnessplatform med fokus på sundhed og din træning. Med ekspertviden fra sundhedseksperter og internationale sportsstjerner som Neymar Jr., Sir Mo Farah, Peter Schmeichel og Michael Maze guider NABUFIT sine brugere til at opbygge en aktiv og sund livsstil, ved at inspirere og coache til en optimering af træning og kost.

Med innovativ tankegang stræber NABUFIT efter at kombinere den seneste research med erfaringer fra sportsstjerner, viden fra professionelle, input fra influencers og den seneste teknologi. Alt sammen for at skabe en banebrydende træningsportal. Et online træningsfællesskab, hvor alle får en chance for at lære fra de bedste og udvikle deres egen træning, blot ved at bruge deres mobil eller tablet.

NABUFITs vision er at blive et globalt ledende træningsfællesskab, med unikke og innovative muligheder som aldrig er set før.