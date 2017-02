PDC BIG LANCIA I BRACCIALETTI PER BAMBINI ID KIDS, SICURI E RIUTILIZZABILI, PER MINIMIZZARE I RISCHI E REGALARE SERENITÀ ALLE FAMIGLIE NEI LUOGHI AFFOLLATI COME I CENTRI COMMERCIALI O NELLE ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO E LA RICREAZIONE

PDC BIG, leader mondiale nel settore dell'identificazione delle persone, ha migliorato la sua gamma di soluzioni ID con i braccialetti per bambini ID Kids personalizzabili , sicuri e riutilizzabili. Grazie a questo prodotto innovativo, PDC BIG rafforza la sua leadership commerciale nei settori eventi, tempo libero e intrattenimento, commercio al dettaglio, istruzione e supporto alle famiglie.

Sintesi: PDC BIG lancia i braccialetti per bambini ID Kids, personalizzabili e riutilizzabili, ideati per ridurre al minimo i rischi e regalare serenità ad operatori, famigliari ed accompagnatori nelle uscite all'aria aperta, nei luoghi affollati come i centri commerciali o nelle attività per il tempo libero e il divertimento.

Didascalia A: I braccialetti ID Kids sono comodi da indossare e sicuri al 100%, e piaceranno ai bambini, perché sono colorati, impermeabili e divertenti, concepiti per i polsi piccoli Didascalia B: I braccialetti ID Kids impermeabili sono sicuri ed efficaci in qualsiasi condizione meteo. Inoltre sono riutilizzabili e hanno la chiusura autobloccante, per evitare che i bambini riescano ad aprirli

I braccialetti per bambini ID Kids di PDC BIG sono una soluzione ottimale a disposizione di famiglie ed accompagnatori per minimizzare i rischi alla sicurezza dei bambini quando si trovano in spazi pubblici. Perdere di vista un bambino può accadere a chiunque ed è sempre un'esperienza traumatica, sia per i bambini che per gli adulti. Si stima che il 90% delle famiglie in tutto il mondo abbia vissuto episodi di questo tipo in spazi pubblici. Accade alla maggior parte di genitori e accompagnatori di perdere momentaneamente di vista i bambini quando si è all'aperto o in uno spazio pubblico, come centri commerciali, strutture per l'intrattenimento, il tempo libero o lo sport, fiere e festival, campeggi, parchi divertimento, spiagge, stazioni e aeroporti: in tutti questi casi, il braccialetto diventa una soluzione irrinunciabile. I genitori che hanno utilizzato i braccialetti ID Kids in questi luoghi hanno confermato che si tratta di un prodotto sicuro e riutilizzabile, che ha regalato loro una serenità impagabile.

I braccialetti ID Kids sono sicuri al 100% e piaceranno ai bambini perché sono colorati, divertenti, comodi da indossare e concepiti per i polsi dei più piccoli. I braccialetti sono impermeabili e quindi sicuri ed efficaci in qualsiasi condizione meteo. Inoltre sono riutilizzabili ed hanno la chiusura autobloccante, per evitare che i bambini riescano ad aprirli. Così saranno liberi di muoversi e partecipare a tutte le attività desiderate.

Basta acquistare il braccialetto e scriverci a mano i numeri di contatto. Il design colorato, divertente e ad alta visibilità sarà una sicurezza tangibile per le famiglie che visitano spazi pubblici, mentre i punti vendita e le attività per il tempo libero potranno ottimizzare la brand awareness aggiungendo il logo o altri elementi promozionali.

Samantha Arnone, Account Manager di PDC BIG Italia, afferma: “Siamo convinti che i braccialetti ID Kids siano una soluzione pratica e vincente. Perdere di vista un bambino è l'incubo peggiore per ogni genitore, accompagnatore o operatore commerciale, e i braccialetti ID Kids contribuiscono a minimizzare i rischi. Il fatto che i bambini indossino questi braccialetti personalizzati fa davvero la differenza. Il riscontro iniziale, sia dei genitori che degli operatori commerciali, ne conferma il gradimento.”

E continua: “Si tratta di una soluzione ingegnosa e conveniente, concepita sulla base dei più elevati standard di qualità e progettazione internazionali. Anche con la presenza di una sponsorizzazione commerciale, rimane spazio sufficiente per scrivere i contatti di emergenza. Usando le parole di un genitore, è la soluzione perfetta per la sicurezza dei bambini in occasione di gite scolastiche, uscite, attività sportive o di altro tipo.”

PDC BIG è sinonimo di soluzioni innovative caratterizzate da sicurezza, qualità, marchio e facilità di utilizzo. La sua ampia gamma di soluzioni ID include badge nominativi, braccialetti, cordini e accessori per badge, utilizzati in tutto il mondo nei settori del tempo libero, intrattenimento, commercio al dettaglio, sanità, ospitalità ed eventi. Parte di Brady Corporation, PDC BIG, grazie alle sue strutture di produzione globali, elabora ogni anno oltre due milioni di badge nominativi, un miliardo di braccialetti, mezzo milione di cordini e 13 milioni di biglietti da visita per società di tutte le dimensioni e settori industriali.

PDC BIG è leader mondiale nel settore dell'identificazione delle persone. Mettiamo in contatto persone, prodotti e tecnologie mediante soluzioni ID innovative che offrono un'esperienza cliente superiore in tutto il mondo. Le nostre priorità sono la qualità e un servizio clienti eccellente. Forniamo la gamma più completa e innovativa di prodotti da identificazione, come braccialetti, badge, cordini e accessori, a clienti di tutto il mondo, grazie ai nostri stabilimenti di produzione dislocati nel Regno Unito, Belgio, Stati Uniti, Messico e Cina.

Qualità e sostenibilità sono fattori imprescindibili per PDC BIG. Siamo orgogliosi di far parte di Sedex (http://www.sedexglobal.com/), un'organizzazione globale no profit che si dedica a diffondere miglioramenti nelle pratiche aziendali etiche e sostenibili delle catene di approvvigionamento mondiali.

Per l'elenco completo di servizi e prodotti, consultare www.pdc-big.it