ОТЕЛЬ SUN GARDENS DUBROVNIK СТАЛ УЧАСТНИКОМ АССОЦИАЦИИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА THE LEADING HOTELS OF THE WORLD

Сегодня отель Sun Gardens Dubrovnik объявил о своем вступлении в ассоциацию The Leading Hotels of the World (Leading Hotels), престижную группу независимых отелей класса люкс. Этот курортный туристический комплекс, расположенный на живописном Адриатическом побережье Хорватии, всегда отличался исключительным уровнем обслуживания, который отметила ассоциация Leading Hotels, присудив ему награду.

Джулиан Хучин (Julian Houchin), коммерческий директор управляющей компании, комментирует это событие: «Мы рады стать официальным участником ассоциации The Leading Hotels of the World и присоединиться к ряду отелей и гостиничных комплексов класса люкс, являющихся мировыми лидерами гостиничной индустрии. Это признание наших заслуг в сфере обслуживания, ведь мы всегда стараемся оправдать ожидания наших гостей и, став членом Leading Hotels, будем стремиться превзойти стандарты, устанавливаемые этой компанией для своих партнеров».

«Мы рады приветствовать Sun Gardens Dubrovnik в нашей группе незаурядных независимых отелей класса люкс, – говорит Дениз Омургонулсен (Deniz Omurgonulsen), вице-президент по вопросам членства в ассоциации The Leading Hotels of the World. — Обеспечивая новый уровень изысканного отдыха на теплом и уютном Адриатическом побережье, отель приглашает своих гостей окунуться в атмосферу этого популярного курорта, предлагая взыскательным и любознательным туристам новые яркие впечатления, окрашенные местным колоритом».

Комплекс, состоящий из 408 номеров, включая пятизвездочный отель с 201 номером и 207 апартаментов с одной, двумя или тремя спальнями, расположен в живописном городке Орашац всего в 11 километрах от Дубровника, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С момента своего открытия Sun Gardens Dubrovnik успешно зарекомендовал себя как один из ведущих европейских туристических комплексов класса люкс, привлекая на отдых семьи, влюбленные пары и туристов, путешествующих в одиночку, более чем из 100 стран мира. Кроме того, отель прочно закрепился в качестве одного из ведущих европейских курортных комплексов для проведения конференций, организаторы которых ищут новые и захватывающие места для реализации поощрительных мероприятий, а также рекламных компаний по запуску новой продукции на рынок.

Курортный комплекс расположен непосредственно на побережье и предлагает гостям непревзойденный вид на море, а также СПА-центр международного класса Spa by OCCO, спортивный комплекс, множество ресторанов и баров, где подают блюда местной и интернациональной кухни, супермаркет и магазины, а также различные возможности для проведения конференций.

Spa by OCCO неоднократно признавался одним из лучших СПА-центров в мире и считается одним из комплексов, предоставляющих наиболее обширный спектр услуг на побережье Далмации. В СПА-центре к услугам новичков и взыскательных завсегдатаев предлагаются гидромассажные ванны для талассотерапии с 252 мощными тонизирующими струями, крытый бассейн и широкий выбор процедур, включая традиционную сауну на углях, солевую сауну, турецкую баню и парную с ароматерапией.

Ассоциация Leading Hotels, включающая свыше 375 отелей в более чем 75 странах мира, представляет собой объединение незаурядных отелей класса люкс. Неразрывно связанные с местными традициями, отели-члены ассоциации являются визитной карточкой той местности, где они находятся. Благодаря разнообразию стилей архитектуры и дизайна, а также отражению культурных особенностей, которые умело подчеркивают мастера, влюбленные в свое дело, отели ассоциации предлагают любознательным путешественникам множество новых открытий. Основанная в 1928 году несколькими влиятельными и дальновидными владельцами европейских гостиниц, ассоциация Leading Hotels вот уже на протяжении восьми десятилетий дарит туристам неповторимый и незабываемый опыт путешествий.

Компания отбирает только те отели, которые соответствуют ее высоким стандартам качества и самобытности. В результате, в список членов ее членов входят отели, которых объединяет не столько их сходные черты, сколько отличительные детали, делающие их уникальными. Leaders Club – это эксклюзивная двухуровневая программа лояльности для постоянных клиентов, объединяющая путешественников-единомышленников, которые ищут необычных впечатлений. Программа предоставляет своим участникам индивидуальное обслуживание и эксклюзивные преимущества для путешествий во время пребывания в «ведущем отеле» в любой точке мира.

