SUN GARDENS DUBROVNIK REJOINT THE LEADING HOTELS OF THE WORLD, LTD

Sun Gardens Dubrovnik a annoncé aujourd'hui avoir rejoint The Leading Hotels of the World (Leading Hotels), un prestigieux consortium d'hôtels de luxe indépendants. L'établissement, situé le long de la magnifique côte Adriatique croate, a maintenu des niveaux de service exceptionnels reconnus par Leading Hotels et qui lui ont permis d'être un établissement primé.

Julian Houchin, directeur commercial de la gestion de l'entreprise, a réagi à l'annonce en ces termes : “Nous sommes ravis de devenir membres de The Leading Hotels of The World et d'être aux côtés des nombreux autres hôtels et établissements de luxe reconnus à travers le monde pour être les leaders dans l'industrie hôtelière. C'est une preuve de notre engagement à surpasser les attentes de nos clients et nous avons l’ambition de continuer à hausser les attentes de nos clients en collaboration avec Leading Hotels. Nous nous engageons également à surpasser les critères sur lesquels l'entreprise se base pour juger ses partenaires.”

“Nous sommes très heureux d'accueillir Sun Gardens Dubrovnik au sein de notre groupe d'hôtels de luxe indépendants et remarquables”, a déclaré Deniz Omurgonulsen, vice-présidente en charge de l'adhésion chez The Leading Hotels of the World. “Proposant un niveau supérieur de sophistication hôtelière sur la chaude et accueillante côte Adriatique, l'hôtel plonge ses clients dans cette destination très prisée, offrant aux voyageurs curieux et pointus une expérience locale enrichissante et unique.”

L'établissement, qui compte 408 chambres dont 201 sont des chambres cinq étoiles et 207 sont des appartements d'une, deux ou trois chambres, est un modèle de luxe reconnu situé à seulement 11 kilomètres de la ville de Dubrovnik, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans la commune d'Orašac. Depuis son ouverture, Sun Gardens Drubrovnik a réussi à se positionner comme l'un des meilleurs établissements de luxe en Europe, attirant des familles, des couples et des particuliers venant de plus de 100 pays à travers le monde.

De plus, il s'est imposé comme l'un des établissements les plus prisés en Europe auprès des organisateurs de conférences à la recherche de lieux nouveaux et palpitants à rajouter à leur catalogue d’avantages ou pour le lancement de nouveaux produits.

L’établissement, situé directement sur la côte avec de larges vues sur la mer, dispose d’installations qui comprennent un Spa OCCO de réputation mondiale, un centre sportif, de nombreux restaurants et bars proposant de la cuisine locale et d'ailleurs, un supermarché, des boutiques ainsi que de vastes locaux dédiés aux conférences.

Le Spa OCCO n'a de cesse d'être désigné comme l'un des meilleurs spas du monde et a été largement reconnu comme l'un des plus complets de la côte dalmatienne. D'un bain à remous thalassothérapeutique comprenant 252 jets vivifiants à une piscine intérieure, en passant par un large panel de soins parmi lesquels un sauna au charbon traditionnel, un sauna salé, un hammam et une salle à vapeur aromathérapique, le spa offre tout ce qu'un amateur de spa pointu et sophistiqué peut attendre.

Pour plus d'information sur le Sun Gardens Dubrovnik, visiter www.sungardensdubrovnik.com

Composé de plus de 375 hôtels dans plus de 75 pays, Leading Hotels rassemble une collection de remarquables hôtels de luxe. Bien ancrés dans les lieux où ils se trouvent, nos membres incarnent l'essence de nos destinations. À travers différents styles d'architecture et de design, et des expériences culturelles valorisées par des personnes passionnées, notre collection s'adresse aux voyageurs curieux d'aller toujours plus loin dans la découverte. Créé en 1928 par des hôteliers européens influents et précurseurs, Leading Hotels s'engage depuis huit décennies à fournir des expériences de voyage hors du commun et authentiques.

La société ne sélectionne que des établissements qui remplissent ses critères de qualité et d'authenticité stricts. Il en résulte un portfolio d'hôtels unis non pas par leurs points communs mais par les détails qui les rendent différents les uns des autres. Leaders Club est le programme de fidélité exclusif à deux niveaux réservé à nos clients et qui rassemble des voyageurs du même état d'esprit, à la recherche d'expériences de voyage exceptionelles.

Le programme offre à ses membres des services spécialisés ainsi que des avantages exclusifs sur les voyages qui leur permet d’améliorer leurs séjours dans n'importe quel hôtel Leading Hotels du monde.

Pour plus d'information, visiter www.lhw.com, Facebook www.Facebook.com/LeadingHotels et Instagram @leadinghotelsoftheworld