Cambio di proprietà presso ECDL Switzerland SA

ECDL Switzerland SA è stata rilevata dalla società internazionale di erogazione di test PSI Services LLC (PSI). L’unione delle due società consentirà ad ECDL Switzerland di ampliare l’offerta di prodotti e la portata dei propri servizi.

ECDL Switzerland SA, società che offre in Svizzera e nel Liechtenstein il certificato informatico riconosciuto a livello internazionale ECDL (European Computer Driving Licence), ora fa parte dell’azienda di erogazione di test PSI, che vanta sedi in tutto il mondo ed è leader del settore. Per quanto riguarda orientamento al mercato, competenze tecniche e sedi geografiche, le due aziende sono perfettamente complementari. “Crediamo sia fantastico far parte di un’azienda internazionale, dato che già ora offriamo un certificato per utenti di PC valido a livello internazionale”, dichiara Julia van Wijnkoop, amministratrice di ECDL Switzerland. “Da anni collaboriamo con i team PSI svedesi e britannici e siamo lieti di intensificare questa relazione in seno alla famiglia PSI.”

In qualità di leader nell’offerta per software didattici, test diagnostici e test per il conseguimento del certificato riconosciuto a livello internazionale ECDL, PSI offre ogni anno milioni di test in 22 lingue per 26 paesi, con una presenza esclusiva in alcuni dei più grandi mercati in cui è presente il programma. In merito all’acquisizione di ECDL Switzerland, Steve Tapp, Presidente e CEO di PSI commenta: “Considerata la nostra già intensa collaborazione internazionale con i licenziatari ECDL, l’acquisizione rafforza la posizione di PSI nell’importante ambito delle competenze digitali e contribuisce al costante ampliamento della nostra presenza globale.”

Con il cambio di proprietà, Julia van Wijnkoop, finora co-amministratrice, diventa la nuova amministratrice unica di ECDL Switzerland SA. Max Lüthi lascia la sua carica di co-amministratore e si ritira dalla gestione corrente, pur continuando ad esercitare la sua attività di membro del Consiglio d’Amministrazione.

ECDL Switzerland SA, fondata nel 2000 a Basilea, ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo di competenze informatiche. In qualità di licenziataria della Società svizzera per l’informatica (SI) si occupa dell’attuazione e del coordinamento del programma ECDL in

Svizzera e nel Liechtenstein. Il team è composto da 20 collaboratori. Su richiesta della SI, ECDL Switzerland SA conferisce i certificati ECDL che si ottengono superando gli esami ECDL online. Scuole, aziende e organizzazioni possono farsi accreditare come Centro di test ECDL da ECDL Switzerland SA. In tal modo possono offrire gli esami ECDL alle proprie studentesse, ai propri studenti, ai propri corsisti e ai propri collaboratori. www.ecdl.ch

L’ECDL (European Computer Driving Licence) è un certificato riconosciuto a livello internazionale che attesta il possesso di competenze pratiche nelle più comuni applicazioni informatiche. Attualmente sono disponibili 14 moduli ECDL che coprono gli odierni requisiti in tema di conoscenze digitali. L’offerta comprende gli esami per PC e Mac presso oltre 300 sedi: scuole secondarie e professionali, istituzioni private di formazione e di perfezionamento e aziende. Ogni anno circa 16’000 persone sostengono gli esami modulari ECDL in Svizzera e nel Liechtenstein. In tutto il mondo circa 15 milioni di persone in 148 paesi sono iscritti al programma ECDL.

PSI Services LLC (PSI), con sede in California, USA, vanta oltre settant’anni di esperienza nell’offerta mondiale di soluzioni in materia di test per aziende, enti governativi nazionali e regionali, associazioni professionali, organismi di certificazione e prestigiose università. PSI offre un completo approccio alla soluzione: dallo sviluppo dei test, passando per la fornitura, fino alla valutazione dei risultati, ivi compresa la preselezione dei collaboratori, gli assessment test per dirigenti, gli esami per il conseguimento di licenze e di certificati, test per corsi a distanza, servizi di gestione delle licenze e servizi professionali.

www.psionline.com/international