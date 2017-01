LXR&CO startet seine neuen In-Store Begutachtungen und Direktkäufe in Galeria Kaufhof Häusern in ganz Deutschland

LXR&CO bietet jetzt Begutachtungen und Direktkäufe direkt in den Galeria Kaufhof Häusern in ganz Deutschland, u. a. auch in Düsseldorf, Frankfurt, Berlin und Köln an. Sie sind zu unserer BYOB (Bring Your Own Bag) Party am Montag, den 30. Januar 2017 eingeladen. Besuchen Sie unsere In-Store Niederlassungen und bringen Ihre Luxusartikel mit, die Sie gerne verkaufen möchten. Daneben erhalten Sie an diesem Tag sogar noch 20 % auf alle Einkäufe bei LXR&CO.

LXR&CO möchte den nicht mehr getragenen Kultstücken neues Leben einhauchen und seine Kunden ermutigen, ihre alten Meisterstücke, die sie nicht mehr gebrauchen, zu verkaufen. Wenn Sie einen Designerartikel Ihr Eigen nennen und sich bereits für einen anderen oder neuen Stil entschieden haben, wird LXR&CO Ihnen diese Stücke gerne sofort abnehmen. Von jetzt an können Sie uns alles, von Handtaschen, Accessoires, kleinen Lederwaren bis hin zu Schmuck, verkaufen. Mit LXR&CO, dem vertrauenswürdigen Wiederverkäufer, ist der Verkauf Ihrer Luxusartikel einfacher denn je.

LXR&CO kauft Artikel der Modehäuser Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Fendi usw.. Durch seine In-Store Begutachtung bietet LXR&CO seinen Kunden sofort eine faire Preisermittlung auf der Grundlage des Zustands, Modells und der Nachfrage eines Artikels.

LXR&CO engagiert sich auf das Äußerste, seinen Kunden den Zugang zu vorhandenen klassischen Luxusartikeln zu bieten. Jedes von LXR&CO verkaufte Produkt wird von einem Team internationaler Einkäufer des Unternehmens eingekauft und durch erfahrene, firmeneigene Gutachter überprüft, damit die höchste Qualität am Markt gewährleistet ist.

LXR&CO hat sich auf den Verkauf von Handtaschen und Accessoires (wie Tücher, Schmuck, Uhren und Gürtel) spezialisiert und führt eine große Auswahl an Designern, von Hermès, Louis Vuitton bis zu den Modehäusern CÉLINE, Gucci, Prada, Fendi und viele mehr.

Die angebotenen Artikel werden von LXR&CO über private Auktionen aus Privatsammlungen und jetzt unmittelbar in den Verkaufsniederlassungen von den Kunden erworben.

Weitere Informationen über die Läden, die In-Store Begutachtungen anbieten, finden Sie hier: LXRCO.COM/sellyourbag